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«Похудательное платье»: Брухунова показала новый стильный образ
Фото: instagram.com/bruhunova

«Похудательное платье»: Брухунова показала новый стильный образ

Виктория Родимкина

Звезды

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухонова в соцсети Instagram опубликовала фото в новом стильном образе.

Девушка предстала на снимке в черном платье с вертикальной полосой кремового цвета, которая делает силуэт визуально стройнее.

— Мое самое похудательное платье. В нем я стройнее и даже будто бы моложе (но это не точно), — подписала публикацию Татьяна Брухунова.

Поклонники оценили снимок жены юмориста — «Платье шедевральное!», «Какая же вы стильная», «Оно вам очень к лицу», «Вы всегда выглядите шикарно».

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стильЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
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