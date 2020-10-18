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Брухунова рассказала, как подбирает одежду для сына от Петросяна
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Брухунова рассказала, как подбирает одежду для сына от Петросяна

Юлия Захарова

Звезды

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила вещи, которые покупает для их маленького сына. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Она пояснила, что в первые несколько месяцев после рождения ребенка купила конверт, плед и кокон — эти вещи она назвала наиболее необходимыми для младенца.

— В детских вещах я адепт чистых линий, простого кроя, благородных тонов и стопроцентно натурального состава, — подчеркнула Брухунова.

По ее словам, она выбирает такие вещи не только для повседневной носки, но и для праздников. В частности, на крещение маленькому Вагану подарили ажурный комбинезон, который покорил гостей.

Для более холодной погоды женщина подбирает сыну одежду из шерсти мериноса.

Напомним, в сентябре юморист Евгений Петросян показал фото общего с Брухуновой сына и раскрыл имя малыша — Ваган. Позже в интернете появились слухи, что ребенок якобы был рожден с помощью суррогатного материнства. Однако Брухунова опровергла эту информацию, пояснив, что она слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами.

Читайте также: «Час тишины»: Брухунова рассказала о хлопотах по уходу за сыном от Петросяна

семьяЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
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