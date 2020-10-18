Брухунова рассказала, как подбирает одежду для сына от Петросяна

Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила вещи, которые покупает для их маленького сына. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Она пояснила, что в первые несколько месяцев после рождения ребенка купила конверт, плед и кокон — эти вещи она назвала наиболее необходимыми для младенца.

— В детских вещах я адепт чистых линий, простого кроя, благородных тонов и стопроцентно натурального состава, — подчеркнула Брухунова.

По ее словам, она выбирает такие вещи не только для повседневной носки, но и для праздников. В частности, на крещение маленькому Вагану подарили ажурный комбинезон, который покорил гостей.

Для более холодной погоды женщина подбирает сыну одежду из шерсти мериноса.

Напомним, в сентябре юморист Евгений Петросян показал фото общего с Брухуновой сына и раскрыл имя малыша — Ваган. Позже в интернете появились слухи, что ребенок якобы был рожден с помощью суррогатного материнства. Однако Брухунова опровергла эту информацию, пояснив, что она слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами.

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