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«Такое все уютное»: Татьяна Брухунова продемонстрировала идею для новогоднего лука
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

«Такое все уютное»: Татьяна Брухунова продемонстрировала идею для новогоднего лука

Захар Чайченко

Звезды

Звездная супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась идеей новогоднего лука в своем Instagram-аккаунте. На снимке она позирует в изумрудной шубе, солнцезащитных очках и зимней шапке.

— Ой, девушка, вы рубль потеряли, — сыронизировала Брухунова в подписи под фотографией.

Подписчики оценили чувство стиля жены Петросяна и подчеркнули, что новый образ ей к лицу: «Очень хорошее сочетание цветов, такое все уютное»; «Стильно, круто»; «Какая вы тут хорошенькая, зелененькая»; «Таня, прекрасный малахитовый цвет».

Напомним, что недавно молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала снимок с наследником. Фото, на котором молодая мама держит на руках Вагана, супруга артиста опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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лукТатьяна БрухуноваНовый год
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