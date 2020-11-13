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«Очаровательная мама»: Брухунова показала милое фото с сыном от Петросяна
Татьяна Брухунова разместила свежее фото с малышом / Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

«Очаровательная мама»: Брухунова показала милое фото с сыном от Петросяна

Юлия Курганова

Звезды

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала снимок с наследником. Фото, на котором молодая мама держит на руках Вагана, супруга артиста опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На малыше на фотографии надета синяя велюровая пижама с капюшоном, который оканчивается ушками. На Брухуновой более классическая темно-синяя пижама в горошек. Она смотрит на сына и мило улыбается.

— Хороший человек — какой он? Мне кажется, это тот, кто всегда помнит, что все на этом свете такое же хрупкое, как и он сам, — подписала снимок жена юмориста.

Поклонники восхитились трогательным фото и оставили множество восторженных комментариев.

«Счастливый ребенок. У мамы такие любящие глаза. Пусть Бог хранит»; «Очаровательная мама»; «Самая сильная любовь — это любовь мамы», — написали пользователи.

Ранее жена Петросяна ответила на слухи о высоких доходах. По данным СМИ, один рекламный пост в Instagram-аккаунте Брухуновой стоит порядка 100 тысяч рублей. Отмечается, что жена Петросяна постоянно рассказывает своим подписчикам о разных товарах и услугах, зарабатывая таким образом большие деньги.

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фото в соцсетиТатьяна Брухуновасын
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