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Цымбалюк-Романовская ответила на слухи о краже театрального имущества Джигарханяна 
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Цымбалюк-Романовская ответила на слухи о краже театрального имущества Джигарханяна 

Захар Чайченко

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Экс-супруга покойного актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала слухи о том, что она пыталась посягнуть на финансовый капитал Дома культуры, принадлежавший Джигарханяну.

— Какого дома культуры, что за абсурд?! Я еще могу представить, что речь идет о Московском драматическом театре. Но, простите, это не собственность Армена Борисовича, он был его руководителем. Я не могла ничем там завладеть, так как все имущество является муниципальным, а владеет им департамент культуры Москвы, — высказалась пианистка.

Кроме того, по заявлению Романовской, она не смогла бы украсть деньги из государственного театра. По словам пианистки, в таком случае ее должны были посадить в тюрьму. Также она утверждает, что ее деятельность в театре прошла проверку, в связи с чем к ней не может быть никаких вопросов. Вдобавок она сообщила, что ей удалось закрыть долги, которые были у Армена Джигарханяна в театре, передает ФАН.

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