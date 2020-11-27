Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Цымбалюк-Романовскую возмутило, что Конкин пришел на похороны Джигарханяна
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Цымбалюк-Романовскую возмутило, что Конкин пришел на похороны Джигарханяна

Захар Чайченко

Звезды

Экс-супругу покойного актера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую возмутил тот факт, что Владимир Конкин пришел на похороны артиста.

По словам Цымбалюк-Романовской Джигарханян недолюбливал Конкина, считая, что он «не самый приятный человек». Актер участвовал с ним в съемках картины «Место встречи изменить нельзя», после чего знаменитости не общались 40 лет.

— Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина, говорил, что это плохой человек. Поэтому – нет! Конкин – это не наш герой, — призналась Цымбалюк-Романовская.

Кроме того, бывшую жену Джигарханяна опечалило отсутствие по-настоящему близких режиссеру людей на похоронах. По ее мнению, Марк Рудинштейн и Бедрос Киркоров, которые также пришли на церемонию прощания, не входят в круг друзей народного артиста, передает «Телепрограмма».

Следует отметить, что сама Цымбалюк-Романовская на похороны не явилась и нашла этому страшное объяснение.

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала, почему не может сходить на кладбище к Джигарханяну.

Читайте также: Сафронов оценил заявления модели о желании родить от покойного Джигарханяна

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяБывшая жена Джигарханяна
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Все мнения
О проекте