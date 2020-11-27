Цымбалюк-Романовскую возмутило, что Конкин пришел на похороны Джигарханяна

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Экс-супругу покойного актера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую возмутил тот факт, что Владимир Конкин пришел на похороны артиста.

По словам Цымбалюк-Романовской Джигарханян недолюбливал Конкина, считая, что он «не самый приятный человек». Актер участвовал с ним в съемках картины «Место встречи изменить нельзя», после чего знаменитости не общались 40 лет.

— Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина, говорил, что это плохой человек. Поэтому – нет! Конкин – это не наш герой, — призналась Цымбалюк-Романовская.

Кроме того, бывшую жену Джигарханяна опечалило отсутствие по-настоящему близких режиссеру людей на похоронах. По ее мнению, Марк Рудинштейн и Бедрос Киркоров, которые также пришли на церемонию прощания, не входят в круг друзей народного артиста, передает «Телепрограмма».

Следует отметить, что сама Цымбалюк-Романовская на похороны не явилась и нашла этому страшное объяснение.

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала, почему не может сходить на кладбище к Джигарханяну.

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