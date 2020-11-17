Цымбалюк-Романовская нашла страшное объяснение отказа прийти на похороны Джигарханяна

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Во вторник, 17 ноября, в Москве началось прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. В последний путь его провожают коллеги, друзья и близкие люди, однако на церемонии не будет экс-супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской. Она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», чем вызвано ее решение.

До беседы с «ВМ» известная пианистка заявила, что не в состоянии прийти и увидеть покойного бывшего мужа, так как хочет запомнить его таким, «каким все его помнили и любили».

Также Цымбалюк-Романовская назвала еще одну более вескую причину проигнорировать событие.

— Дело в том, что никто на церемонии не может гарантировать мне безопасность. Я бы даже не хотела об этом распространяться, но за последние три года в отношении меня и Армена Борисовича было сделано столько всего, что, по сути, можно назвать преступлением, — пояснила она.

Собеседница «Вечерней Москвы» добавила, что речь идет именно о физической безопасности, а не о травле. При этом «хейтеры всегда будут», а «люди вольны писать, что хотят», добавила бывшая жена великого артиста.

Отметим, что отказ Цымбалюк-Романовской проститься с Джигарханяном вызвал критику в адрес пианистки со стороны общественности и даже звезд. В частности, об этом резко высказался художник Никас Сафронов.

Напомним, Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Ему было 85 лет. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Борисович Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Также был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. На его счету — роли более чем в 170 фильмах.

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