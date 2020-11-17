Прощание с Арменом Джигарханяном началось в Москве

Фото: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

Панихида по народному артисту СССР Армену Джигарханяну, который умер на 86-м году жизни, началась в Московском драматическом театре во вторник, 17 ноября, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

К утру у театра уже собрались люди. Первых желающих проститься с Джигарханяном начали пускать в зал примерно в 11:30.

Проститься с коллегой пришел актер Александр Пашутин. Он рассказал, что Армен Борисович многому его научил.

— После эмоциональных сцен мы выходили за кулисы и он говорил: «Шура, хорошо». И это была великая похвала. Умных людей много, мудрых мало. В такие дни хочется попросить Всевышнего: помедленнее! Куда же вы уходите, мои дорогие? Ехали с ним в машине и он говорил: «Запомни, самая короткая дорога та, которую ты знаешь». И я всегда вспоминаю этот совет, — сказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» Пашутин.

На панихиде присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян. По его словам, Джигарханян «трепетно относился к российско-армянским отношениям».

— Он посвятил всю свою жизнь служению культуры большой страны. Создавал незабываемые образы, воспитавшие не одно поколение. Он оставил наследие, которое не один десяток лет будет блистать. Он был незаурядным человеком с большой душой, был патриотом своей страны, не забывал про свои корни, переживал все, что происходит там, — заявил Тоганян.

Прощание с Арменом Джигарханяном продлится до 14:00. После актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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