Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не может сходить на кладбище к Джигарханяну

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Спустя некоторое время после смерти Армена Джигарханяна его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская сделала откровенное признание — она вряд ли когда-нибудь сможет испытать такие же сильные чувства, что у нее были к нему. О том, что сейчас происходит и почему она еще не ходила на могилу к любимому, исполнительница классической музыки рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

По ее словам, любовь к Армену Борисовичу —это самые светлые чувства, которые она испытывала в жизни.

— Когда я его встретила, мне был всего 21 год. Девчонка совсем. И, конечно, полюбила, это же легенда, неповторимый, талантливый, темпераментный мужчина и гений, — вспоминает она.

После ухода актера из жизни пианистка не может себе простить то, что ей не удалось увидеться и обнять актера напоследок.

— Но я не виновата в этом, как и он. Нас разлучили другие люди, чужие люди, такие же чужие, как те, которые пришли на его похороны. Там не было ни одного поистине его человека, — призналась собеседница «ВМ».

Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что очень хотела посетить похороны артиста, но сомневалась, что ее пустят на церемонию прощания.

— Я не в состоянии была противостоять тем провокациям, которые меня там могли поджидать. А там были люди, которые явно хотели мне сказать много чего неприятного. Более того, я не особо следила за похоронами, потому что очень тяжело было осознать, что его нет больше. Он жив для меня, в моем сердце, памяти, живы воспоминания о нем, все, чему он меня научил. Это он меня сформировал как личность, я ему бесконечно благодарна.

Пианистка также отметила, что пока морально не готова даже посетить последнее пристанище актера на Ваганьковском кладбище:

— Мне нужно время. Пока я не готова посетить кладбище, не могу, не хватает сил.

Собеседница «ВМ» заверила, что обязательно сходит к любимому, когда полностью примет тот факт, что его больше нет.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище. Цымбалюк-Романовская обвинила в смерти бывшего мужа его семью. Она уверена в том, что Джигарханяну не были оказаны должная помощь и поддержка.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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