Сафронов оценил заявления модели о желании родить от покойного Джигарханяна

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Заявления актрисы и модели Алены Кравец о желании родить ребенка от покойного Армена Джигарханяна являются пиаром. Об этом заявил друг артиста, художник Никас Сафронов.

Он пояснил, что девушка, скорее всего, лжет, поскольку не может знать в действительности, передавал ли Джигарханян биоматериал на хранение в клинику репродуктивной медицины.

— Я не думаю, что Кравец говорит правду. Даже если предположить, что Армен Борисович на самом деле посещал клинику репродуктивной медицины несколько лет назад, Кравец не может этого знать. Скорее всего, она это выдумывает исключительно для того, чтобы попиариться на имени великого артиста. Жаль только, что она заставляет говорить о себе столь недостойным и дешевым способом, — отметил Сафронов.

По его словам, модель все равно не смогла бы воспользоваться биоматериалом покойного актера, поскольку на это действие необходимо получать согласие. Художник также допустил, что Кравец может забеременеть от другого человека, а позже объявить, что биологическим отцом малыша якобы является именно Джигарханян.

— Я призываю ее прекратить порочить светлое имя Армена Борисовича. Он и так натерпелся от сотен скандальных ток-шоу, — заявил Сафронов.

Он подчеркнул, что по крайней мере после кончины артиста необходимо оставить его в покое и перестать использовать его имя в своих целях, сообщает «Собеседник».

Напомним, Армена Джигарханяна не стало 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет.

17 ноября артиста проводили в последний путь аплодисментами в стенах Московского драматического театра. В тот же день его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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