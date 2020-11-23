«Как-то нехорошо»: Газарова возмутило предложение заменить Джигарханяна в его театре

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна попросил столичный департамент культуры назначить нового худрука. Выбор пал на актера и режиссера Сергея Газарова: именно он, по мнению коллектива МДТ, должен заменить народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который ушел из жизни в середине ноября. «Вечерняя Москва» узнала у Газарова, что он думает об этой идее.

Актер обратил внимание, что ему лично никто не предлагал возглавить МДТ.

— Я, как и вы, обо всем этом узнал из новостей, — признался собеседник «ВМ».

В этой связи он счел некорректным подтверждать или опровергать слухи о своем назначении на пост главы театра. Более того, сама идея заменить Джигарханяна Газарову не понравилась.

— Только-только девять дней прошло с момента смерти Армена Борисовича, а они уже (предлагают — прим. «ВМ»). Как-то нехорошо, мне кажется, — заключил артист.

Напомним, Армена Джигарханяна не стало 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет.

17 ноября артиста проводили в последний путь аплодисментами в стенах Московского драматического театра. В тот же день его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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