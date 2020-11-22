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СМИ: Театр Джигарханяна попросил департамент культуры назначить Газарова худруком
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

СМИ: Театр Джигарханяна попросил департамент культуры назначить Газарова худруком

Евгения Звощик

Общество

Московский драматический театр Армена Джигарханяна направил письмо в столичный департамент культуры с просьбой назначить актера Сергея Газарова на пост художественного руководителя культурного учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в театре в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что коллектив театра также просит Депкультуры о присвоении театру имени Джигарханяна, который был основателем учреждения. Как пояснил собеседник агентства, соответствующее письмо было подписано всем коллективом театра во время закрытого собрания.

При этом уточняется, что кандидатура Газарова возникла спонтанно, но была сразу же поддержана коллективом.

Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в столице.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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городской Департамент культурыАрмен Джигарханянтеатр
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