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«Я многое поняла»: Семенович объявила о расставании с возлюбленным
Анна Семенович поделилась новостью с фанатами / Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Я многое поняла»: Семенович объявила о расставании с возлюбленным

Юлия Курганова

Звезды

Певица Анна Семенович в канун своего дня рождения сообщила подписчикам на странице в соцсети Instagram, что рассталась с возлюбленным. При этом ее пост совершенно не грустный — он полон позитива и благодарности за многое судьбе.

Семенович опубликовала снимок с букетом тюльпанов и написала, что 1 марта у нее начинается новый этап в жизни. Она всегда гордилась, что родилась в первый день весны, который многим людям дарит надежды и положительные эмоции. Свой личный уходящий год артистка благодарит за все, так как в нем было много уроков. Она рассталась со своим возлюбленным, который только умел казаться мужчиной, но им не был. Семенович призналась, что научилась принимать жизненные ситуации и поняла, как именно трансформировать свою мощную энергию в любовь. В конце поста певица поблагодарила всех, кто появляется в ее жизни, даже тех, кто делает ей больно.

— Я хочу поблагодарить свой уходящий год, он был очень поучительный! Я многое поняла и усвоила — я рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть, — написала звезда.

Поклонники певицы принялись поздравлять ее с наступающим днем рождения. Они отметили, что она заслуживает любви и счастья.

«Анечка, ты лучик сонце, ты лучшая»; «Анна, вы редкий пример человека, который очень красив внешне и красив душой! Будьте здоровы, счастливы и в гармонии с собой всегда»; «Анечка с наступающим вас Праздником! Мудрая, умная, шикарная!» — написали фолловеры.

Ранее Анна Семенович рассказала, с какой прической ей комфортно. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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