Заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» подали в Минздрав РФ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подали в Минздрав России. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Уточняется, что заявку на регистрацию подал центр имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут производить в Китае.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Норвежские СМИ заявили о необходимости ЕС идти на поклон к РФ за «Спутником V»