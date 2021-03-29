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Заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» подали в Минздрав РФ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» подали в Минздрав РФ

Анастасия Волоснова

Общество

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подали в Минздрав России. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Уточняется, что заявку на регистрацию подал центр имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут производить в Китае.

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