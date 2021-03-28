Норвежские СМИ заявили о необходимости ЕС идти на поклон к РФ за «Спутником V»

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Евросоюзу придется идти на поклон к России за вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом написало норвежское издание Resett.

Журналисты указали, что ЕС «высокомерно и снисходительно» относится к российской науке, при том, что РФ занимает лидирующие позиции в мире по таким дисциплинам как химия, физика, фармакология, военные технологии и аэрокосмическая промышленность.

— «Спутник V» подавался как некий подозрительный коктейль, хотя на самом деле это классическая векторная вакцина. Принижать русских — в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины, — заявили авторы статьи.

Ранее французский лидер сказал, что Европа встретилась с «мировой войной нового типа». По мнению Макрона, Россия и Китай «используют вакцину для влияния на другие страны». Он добавил, что европейские страны должны быть самостоятельными в вопросе производства вакцин от коронавируса. Кремль выразил несогласие с этим заявлением Макрона, отметив, что в России не политизировали борьбу с COVID-19.

В настоящее время российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили 55 стран.

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