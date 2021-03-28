Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Норвежские СМИ заявили о необходимости ЕС идти на поклон к РФ за «Спутником V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Норвежские СМИ заявили о необходимости ЕС идти на поклон к РФ за «Спутником V»

Юлия Курганова

Внешняя политика

Евросоюзу придется идти на поклон к России за вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом написало норвежское издание Resett.

Журналисты указали, что ЕС «высокомерно и снисходительно» относится к российской науке, при том, что РФ занимает лидирующие позиции в мире по таким дисциплинам как химия, физика, фармакология, военные технологии и аэрокосмическая промышленность.

— «Спутник V» подавался как некий подозрительный коктейль, хотя на самом деле это классическая векторная вакцина. Принижать русских — в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины, — заявили авторы статьи.

Ранее французский лидер сказал, что Европа встретилась с «мировой войной нового типа». По мнению Макрона, Россия и Китай «используют вакцину для влияния на другие страны». Он добавил, что европейские страны должны быть самостоятельными в вопросе производства вакцин от коронавируса. Кремль выразил несогласие с этим заявлением Макрона, отметив, что в России не политизировали борьбу с COVID-19.

В настоящее время российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили 55 стран.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Турция и Россия запустили переговоры по поставкам вакцины «Спутник V»

СМИНорвегияЕвросоюз и Россия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте