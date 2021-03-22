Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили 55 стран
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили 55 стран

Анастасия Волоснова

Здоровье

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили 55 стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

Уточняется, что 55-й страной, одобрившей вакцину, стал Маврикий. Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

— Разрешение на ее применение на своей территории уже выдали 55 стран, — отметил Путин.

В настоящее время российская вакцина одобрена в странах, общее население которых составляет 1,4 миллиарда человек, пишет РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова произвели в России

вакцинаВладимир Путинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте