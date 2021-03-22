Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили 55 стран
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили 55 стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.
Уточняется, что 55-й страной, одобрившей вакцину, стал Маврикий. Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
— Разрешение на ее применение на своей территории уже выдали 55 стран, — отметил Путин.
В настоящее время российская вакцина одобрена в странах, общее население которых составляет 1,4 миллиарда человек, пишет РИА Новости.
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