Турция и Россия запустили переговоры по поставкам вакцины «Спутник V»

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Между Россией и Турцией начались переговоры по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава Минздрава республики Фахреттин Коджа на видеоконференции в четверг, 25 марта.

По его словам, российский препарат начнут масштабно использовать после клинических испытаний.

— Начались переговоры о поставках, — заявил Коджа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным импорт российской вакцины от коронавируса. Однако президент Турции также заметил, что в стране ведутся собственные разработки по созданию вакцины, пишет Интерфакс.

Ранее в Германии отказались подтвердить сообщения о переговорах по «Спутнику V».

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