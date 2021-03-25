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В Германии отказались подтвердить сообщения о переговорах по «Спутнику V»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Германии отказались подтвердить сообщения о переговорах по «Спутнику V»

Татьяна Плотникова

Общество

В министерстве здравоохранения Германии не подтвердили сообщения о том, что государство намерено вступить в переговоры относительно возможности приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как сообщил ряд средств массовой информации, Еврокомиссия готовится провести предварительные переговоры с членами Евросоюза о возможной закупке российского препарата. Источник рассказал, что Германия будет приветствовать скорейшее начало таких переговоров.

Однако официальный представитель министерства здравоохранения Германии отказался прокомментировать данные сообщения.

— Ничего не могу сказать вам по этому поводу, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что согласно исследованию, вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от COVID-19 в мире. О российской вакцине слышали 74 процента участников опроса.

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