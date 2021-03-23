Касым-Жомарт Токаев попросил Владимира Путина о дополнительной партии «Спутника V»

Фото: Резиденция президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным попросил о дополнительной поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

— В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины «Спутник V» в нашу страну. Главы государств констатировали схожесть позиций в отношении дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза и условились тесно взаимодействовать по этому направлению партнерства, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили вопросы усиления борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности использование российской вакцины «Спутник V» в Казахстане.

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