Специалист Центра Гамалеи рассказал, когда стоит ждать новую волну COVID-19

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Очередная волна распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля — начале мая. Об этом сообщил Федор Лисицын, ведущий специалист Центра имени Гамалеи.

По словам эксперта, вакцинация 70 процентов населения позволит создать коллективный иммунитет. Однако достичь подобного показателя удастся только на рубеже июня — июля, в то время как новая волна COVID-19 ожидается раньше.

— Третью волну, если ожидать, то надо ожидать в конце апреля — начале мая, и продлится она как минимум один–два месяца, — заявил Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о своем опыте вакцинации от COVID-19. Он призвал пожилых людей ответственно отнестись к своему здоровью и сделать прививку от коронавируса.

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