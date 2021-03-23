Онищенко рассказал, почему пожилым людям необходимо привиться от коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о своем опыте вакцинации от COVID-19. Он призвал пожилых людей ответственно отнестись к своему здоровью и сделать прививку от коронавируса.

Академик отметил, что вакцинация на сегодняшний день является единственным специфическим средством профилактики инфекции. По словам Онищенко, гражданам следует по-прежнему носить маски, обрабатывать руки, ограничивать контакты, но эффективную защиту от коронавируса даст именно прививка.

— Конечно же, людям старшего возраста, которые в чистом виде являются единственной группой риска по медицинским показаниям, это нужно сделать обязательно, — сказал депутат.

Он пояснил, что люди старшего возраста, у которых есть проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами, с новообразованиями, находятся в зоне риска.

Парламентарий рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса. По его словам, никаких негативных последствий не было, сообщает РИА Новости.

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