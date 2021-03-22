Онищенко отреагировал на исследование экспертов ВОЗ об источнике коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что источник возникновения коронавирусной инфекции не имеет значения, важнее, как ее побороть.

— Это (источник возникновения COVID-19 — прим. «ВМ») никакого значения не имеет. Сейчас не важно, что послужило причиной преодоления межвидового барьера, сейчас важно нам с вами заниматься вопросами, связанными с организацией вакцинации, — сказал Геннадий Онищенко.

Он отметил, что следует как можно скорее привить от коронавируса группы риска и завершить «пандемический подъем», сообщает РИА Новости.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование, чтобы выяснить источник возникновения COVID-19 в китайском Ухане. Они предположили, что причиной распространения инфекции могла стать торговля дикими животными в Китае.

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