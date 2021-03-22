Российские ученые развенчали три мифа о вакцине против коронавируса

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Миф о том, что вакцина от короновирусной инфекции оказывает влияние на дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), опровергли российские ученые. Помимо этого, они не подтвердили мнения о том, что людям с сильным иммунитетом не нужно делать прививку от COVID-19, а также что отечественные препараты хуже зарубежных. Об этом сообщил RT.

— В целом, любая из вакцин (не только против коронавируса) не имеет ни одного инструмента, способного повлиять на ДНК человека либо его потомства, — объяснил доктор медицинских наук Антон Ершов.

По его словам, в ближайшие десятилетия не будет других средств для профилактики коронавируса, кроме вакцинации. Как пояснил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, адекватный иммунный ответ после прививки вырабатывается в период от 35 до 42 дня.

— Если человек встречается с новой инфекцией между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции, — уточнил эксперт.

В свою очередь, Антон Ершов добавил, что после выработки антител человек уже не является носителем вируса. Тем временем, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что людям с сильным иммунитетом тоже нужно проходить вакцинацию.

— Тяжелая форма коронавирусной инфекции развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от данного заболевания, убил собственный иммунитет, — заявил эксперт.

Поэтому он советует лицам, которые еще не болели коронавирусом, делать прививку.

Комментируя миф о том, что зарубежные препараты лучше отечественных, Антон Ершов подчеркнул, что иностранные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, которые на данный момент находятся на мировом рынке.

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