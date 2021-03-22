За сутки в Москве выявили 1586 случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице за минувшие сутки выявили 1586 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 22 марта, в Telegram-канале.

Так, число заболевших коронавирусом в столице за все время пандемии увеличилось до 1 013 049. При этом выздоровело 932 428 человек, скончались от инфекции 16 184 пациента.

Фото: Оперштаб

Под наблюдением врачей в Москве остаются 64 437 человек с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 9284 новых случая коронавируса.

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