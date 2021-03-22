Коронавирус выявили у 9284 человек за сутки в России
В России за минувшие сутки выявили 9,3 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 22 марта.
За последние сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране зафиксировали смерть 361 человека с коронавирусом, выздоровели 7790 пациентов.
Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.
В стране за все время пандемии выявили 4 466 153 случая коронавируса. За все время умерли 95 391 человек, вылечились от COVID-19 4 077 185 пациентов.
Ранее ВОЗ назвала вероятную причину распространения коронавируса.
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