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Власти ЕС объяснили отказ от «Спутника V»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Власти ЕС объяснили отказ от «Спутника V»

Татьяна Плотникова

Общество

Европейский союз не испытывает необходимости в российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», поскольку в интеграционном объединении получили одобрение четыре других препарата. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По словам Бреттона, в Европе «больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин», поэтому «нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"». Евросоюзу необходимо, чтобы «производились массово и массово же применялись» уже одобренные вакцины.

Еврокомиссар рассказал, что в период с марта по июнь в страны Европы доставят от 300 до 350 миллионов доз вакцин от COVID-19. Предположительно, к 14 июля ЕС сможет достичь коллективного иммунитета, допустил Бреттон.

Что касается российского препарата, Бреттон заявил, что «у россиян проблемы с производством». Еврокомиссар отметил, что «если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии», однако приоритет останется за вакцинами, которые производятся на европейской территории, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Спутник V» могут производить в Баварии после ее одобрения властями Германии. Как рассказал премьер-министр Баварии Маркус Зедер, производство вакцины может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен.

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