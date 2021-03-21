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Россияне смогут посетить Черногорию с сертификатом вакцинации «Спутником V»
Фото: moscow-live.ru

Россияне смогут посетить Черногорию с сертификатом вакцинации «Спутником V»

Виктория Родимкина

Туризм

Российские туристы смогут посетить Черногорию после предъявления справки об отрицательном результате на ПЦР-тест по коронавирусу или сертификата о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщила госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в воскресенье, 21 марта.

Она отметила, что границы Черногории открыты для туристов из России.

— Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутником V», — цитирует Джурович РИА Новости.

По словам госсекретаря, подтверждение вакцинации российским препаратом должно быть выдано не менее чем за семь дней до прибытия в Черногорию.

Справка об отрицательном результате на коронавирус должна быть получена туристом как минимум за 48 часов до въезда в страну.

Ивана Джурович добавила, что власти активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в Черногории, чтобы открыть туристический сезон до июня.

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