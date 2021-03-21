Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на отношения в парах

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Конфликты и ссоры на тему коронавирусной инфекции ведут к сокращению контактов в парах и общему ухудшению отношений. К такому выводу пришли исследователи из университета Индианы (США).

Специалисты опросили 742 состоящих в отношениях американцев старше 18 лет. Респондентов спрашивали, испытывали ли они повышенное напряжение, переживали ссоры или трудности в отношениях с партнером из-за распространения коронавируса и связанных с ним ограничений.

В ходе опроса 34 процента участников подтвердили, что так или иначе ссорились со своим партнером или партнершей. При этом они отмечали сокращение частоты поцелуев, объятий и других видов физического контакта — их стало меньше почти в семь раз.

Авторы исследования предлагают использовать методы предотвращения стресса, повышения эмоциональной поддержки и близости, а также разрешения конфликтов, чтобы уменьшить отрицательное влияние пандемии на отношения в паре.

Семейный врач-психотерапевт Любовь Шишенкова указывает, что вряд ли незначительные разногласия относительно соблюдения правил гигиены или карантина могут стать причиной серьезной ссоры. Однако если из-за несоблюдения карантина партнером человек тяжело заболеет или лишится работы, ситуация меняется.

Врач-уролог Артур Тедеев подтверждает, что прошедшие карантин и связанные с этим социальные ограничения часто страдают от депрессии, повышенной раздражительности, жалуются на плохое настроение, страх, испытывают чувство вины и нервозность. Это способствует росту напряженности в отношениях и снижает желание физических контактов, пишут «Известия».

Ранее инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, что в России возможен новый всплеск заболеваемости коронавирусом в середине апреля. Медик связал это с непониманием людьми того факта, что меры предосторожности все еще необходимы. Многие граждане увеличивают число контактов и отказываются от средств индивидуальной защиты.

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