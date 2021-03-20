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Почти полмиллиона случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти полмиллиона случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире было зафиксировано 494 917 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в мире зарегистрировано 121 969 223 случаев заражения.

Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за сутки возросло на 9 921, до 2 694 094 умерших.

Свыше 39 процентов новых случаев за минувшие сутки были отмечены в Северной и Южной Америке (195 428), на втором месте — Европа (191 869), на третьем — Юго-Восточная Азия (49 878).

Среди отдельных государств первое место по количеству случаев коронавируса остается за США (29 376 388). Затем идут Бразилия (11 780 820), Индия (11 555 284), Россия (4 447 570), Великобритания (4 285 688), Франция (4 111 105), Италия (3 332 418), Испания (3 206 116), Турция (2 971 633), Германия (2 645 783), Колумбия (2 319 293) и Аргентина (2 226 753), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее стало известно, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1769 человек за сутки. Общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 929 925. Подтверждено 1728 новых случаев заражения, госпитализировано 740 человек, также известно о смерти 54 пациентов.

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