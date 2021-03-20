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Еще 1769 пациентов в Москве вылечились от коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 1769 пациентов в Москве вылечились от коронавируса за сутки

Иван Юминов

Здоровье

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1769 человек за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю за ситуацией с COVID-19 в столице в субботу, 20 марта.

Общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 929 925. Подтверждено 1728 новых случаев заражения, госпитализировано 740 человек, также известно о смерти 54 пациентов.

Кроме того, оперштаб напомнил о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции в случае недомогания и симптомов ОРВИ.

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