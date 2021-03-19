Меркель заявила, что Германия готова закупать «Спутник V»

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Российский препарат «Спутник V» следует использовать в Евросоюзе (ЕС). В случае если вакцину не будет закупать ЕС, ФРГ сделает это сама. Об этом в пятницу, 19 марта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

— Мы должны использовать в рамках ЕС все вакцины, которые будут допущены EMA (европейский лекарственный регулятор — прим. «ВМ»). Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем, — цитирует Меркель РИА Новости.

На данный момент российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 54 странах, общее население которых составляет более 1,4 миллиарда человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не стоит рассчитывать на полную победу над пандемией коронавируса до конца 2021 года.

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