Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Меркель заявила, что Германия готова закупать «Спутник V»
Фото: flickr.com / European People's Party

Меркель заявила, что Германия готова закупать «Спутник V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Российский препарат «Спутник V» следует использовать в Евросоюзе (ЕС). В случае если вакцину не будет закупать ЕС, ФРГ сделает это сама. Об этом в пятницу, 19 марта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

— Мы должны использовать в рамках ЕС все вакцины, которые будут допущены EMA (европейский лекарственный регулятор — прим. «ВМ»). Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем, — цитирует Меркель РИА Новости.

На данный момент российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 54 странах, общее население которых составляет более 1,4 миллиарда человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не стоит рассчитывать на полную победу над пандемией коронавируса до конца 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» одобрило духовное управление мусульман РФ

Германиякоронавирус«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте