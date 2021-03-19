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Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» одобрило духовное управление мусульман РФ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» одобрило духовное управление мусульман РФ

Никита Абрамов

Здоровье

Совет улемов (старейшин) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования российскими мусульманами. Об этом в пятницу, 19 марта, заявил заместитель председателя совета Ильдар Аляутдинов.

— Подробно изучив состав вакцины «Спутник V», мы приняли решение о допустимости ее использования для российских мусульман, — сообщил Аляутдинов.

По его словам, богословы не нашли в составе препарата веществ, которые запрещены для использования мусульманами. Богословское заключение, подтверждающее данное решение, опубликуют в ближайшее время.

В пресс-службе уточнили, что проект богословского заключения подготовили на основе материалов круглого стола ДУМ РФ «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний», который прошел 11 марта, пишет РИА Новости.

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мусульманекоронавирус«Спутник V»
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