Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» одобрило духовное управление мусульман РФ
Совет улемов (старейшин) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования российскими мусульманами. Об этом в пятницу, 19 марта, заявил заместитель председателя совета Ильдар Аляутдинов.
— Подробно изучив состав вакцины «Спутник V», мы приняли решение о допустимости ее использования для российских мусульман, — сообщил Аляутдинов.
По его словам, богословы не нашли в составе препарата веществ, которые запрещены для использования мусульманами. Богословское заключение, подтверждающее данное решение, опубликуют в ближайшее время.
В пресс-службе уточнили, что проект богословского заключения подготовили на основе материалов круглого стола ДУМ РФ «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний», который прошел 11 марта, пишет РИА Новости.
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