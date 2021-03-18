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Более 20 российских журналистов скончались от COVID-19 за время пандемии
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 20 российских журналистов скончались от COVID-19 за время пандемии

Иван Юминов

Общество

Более 20 российских журналистов умерли от коронавирусной инфекции, сотни ею переболели. Об этом сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в четверг, 18 марта.

— У нас больше 20 журналистов погибло от COVID-19, в мире — более 600, а переболели сотни, — заявил он.

Журналисты шли в «красные зоны», чтобы рассказать о борьбе с пандемией, зная о возможности заразиться COVID-19, что является героизмом. Многие из них продолжали выпускать материалы даже с больничной койки, снимая на телефон происходящее вокруг и включаясь в прямой эфир, приводит слова Соловьева Интерфакс.

Ранее стало известно о рекомендациях МИД о поездках за рубеж.

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