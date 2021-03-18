МИД призвал россиян подходить к зарубежным поездкам с осторожностью

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россияне должны тщательно учитывать все риски при поездках за рубеж из-за нестабильной обстановки, связанной с COVID-19. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в четверг, 18 марта.

— Впереди весенне-летний отпускной сезон, различными странами по всему миру предпринимаются шаги по восстановлению работы туристической отрасли, вместе с тем сохраняется неопределенность эволюции коронавируса в глобальном масштабе, вирус, как отмечают специалисты, активен, регистрируются новые его разновидности, — отметила она.

Необходимо выяснить условия въезда в страну, следовать ее санитарным нормам и осознавать, что ситуация в любой момент может измениться, приводит слова Захаровой ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Локдаун на 10 дней введут в Болгарии из-за COVID-19