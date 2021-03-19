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ВОЗ: Победить COVID-19 вряд ли получится до конца текущего года
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

ВОЗ: Победить COVID-19 вряд ли получится до конца текущего года

Никита Абрамов

Здоровье

Полностью победить коронавирусную инфекцию нового типа вряд ли получится до конца 2021 года. Не следует предполагать отмену международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ) из-за пандемии. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

— Решение о «завершении» ЧСЗМЗ зависит от ситуации, и, к сожалению, мы видим цифры, поэтому сейчас никаких предположений делать не следует, — заявила Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, важно не «отменить» пандемию, а именно одержать полную победу над коронавирусной инфекцией. Она подчеркнула, что вряд ли получится полностью победить COVID-19 до конца 2021 года.

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ВОЗпандемиякоронавирус
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