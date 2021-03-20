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За сутки в России выявили 9632 новых случая коронавируса
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

За сутки в России выявили 9632 новых случая коронавируса

Иван Юминов

Здоровье

За минувшие сутки на территории России выявили 9632 случая COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 20 марта.

За сутки в России выявили 9632 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что случаи были зафиксированы в 85 субъектах страны. Полностью вылечились от коронавируса за сутки 11 279 человек, 392 — скончались. Наибольшее число заражений в Москве, где обнаружили 1728 новых случаев.

За сутки в России выявили 9632 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России было выявлено 4 447 570 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 94 659 летальных исходов, вылечились 4 060 652 человека.

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