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Инфекционист спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инфекционист спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в России

Юлия Курганова

Здоровье

В России возможен новый всплеск заболеваемости коронавирусом в середине апреля. Такой прогноз дал инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков.

В начале марта ВОЗ зафиксировала очередной рост заболеваемости COVID-19 в европейских странах. Предпосылки для нового подъема распространения коронавируса есть и в России, считает медик.

По словам инфекциониста, они связаны с непониманием людьми того факта, что меры предосторожности все еще необходимы. Многие граждане увеличивают число контактов и отказываются от средств индивидуальной защиты.

— Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50 процентов людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости. Наверное, где-то через месяц, в середине апреля может быть рост заболеваемости, — сказал Тимаков в интервью радио Sputnik.

Однако он отметил, что уровень заболеваемости в России не достигнет таких показателей, как в Европе. Также врач подчеркнул, что система здравоохранения к возможному росту заболеваемости готова: разработаны протоколы лечения, подготовлены койко-места, есть оборудование и человеческие ресурсы.

Кроме того, у россиян уже сформирован популяционный иммунитет, то есть индекс передачи должен быть небольшой, заключил специалист.

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