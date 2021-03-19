Онищенко рассказал, кому уже сегодня можно не носить маски

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Действующие коронавирусные ограничения в России можно ослабить или отменить раньше лета. Однако все будет зависеть от того, как население продолжит прививаться от COVID-19, считает врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, сейчас стране необходимо выходить из экономического ступора, поскольку пандемия серьезно ударила по малому и среднему бизнесу, сфере услуг и даже летнему детскому отдыху.

— Нужно детей оздоравливать. Нужно их выпустить из школ, провести выпускные экзамены, приемную кампанию в вузах — это ни много ни мало более миллиона детей, которые выходят в жизнь. Они должны сдать экзамены, поступить туда, куда хотят, — сказал Онищенко в беседе с корреспондентом «ВМ».

Кроме того, он напомнил, что грядут майские праздники, имеющие очень «важную идеологическую составляющую» в виде Дня Победы и традиционного парада. С точки зрения депутата, в этом году нужно допустить на трибуны зрителей.

Также необходимо сейчас заострить внимание на иммунизации людей из группы риска по медицинским показаниям. Вакцинация должна проводиться в первую очередь среди них, добавил Онищенко. То же самое касается педагогов и воспитателей, которые будут работать с детьми в летних лагерях.

Но в отличие от весны прошлого года, с точки зрения собеседника «ВМ», сейчас уже необходим индивидуальный подход в плане мер предосторожности.

— Маски кто-то будет носить все лето — у кого не вырабатывается иммунитет. А кому-то можно и сегодня снять, если он привит и не работает там, где приходится контактировать с огромным количеством людей. Отказываться от культуры их ношения все же не стоит. Это как потребность. Тем более в сентябре их придется снова надевать, — отметил Онищенко.

В заключение спикер призвал не расслабляться, а стараться минимизировать вероятность распространения коронавируса.

— Только у каждого в этом деле свой график, зависящий от разных обстоятельств: сферы деятельности, состояния здоровья, иммунного статуса и региона проживания. Во всех регионах России ситуация с COVID-19 разная, хоть в целом по стране она все равно начала стабилизацию, — подытожил Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторое смягчение коронавирусных ограничений возможно к лету 2021 года при условии соблюдения гражданами санитарных требований. Однако на сегодняшний день говорить о серьезных изменениях в нашей жизни или отмене масочного режима пока не приходится.

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