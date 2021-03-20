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Вакцину «Спутник V» могут начать производить в Баварии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вакцину «Спутник V» могут начать производить в Баварии

Иван Юминов

Внешняя политика

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут производить в Баварии после ее одобрения властями Германии. Об этом рассказал премьер-министр Баварии Маркус Зедер в субботу, 20 марта.

— Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует требованиям, — заявил он.

Отмечается, что производство вакцины может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен, сообщает РИА Новости.

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коронавирусБавария«Спутник V»
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