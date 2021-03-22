ВОЗ назвала вероятную причину распространения коронавируса

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые занимались расследованием причин появления коронавируса в китайском Ухане, пришли к выводу, что COVID-19 мог распространиться из-за торговли дикими животными в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Группа экспертов с 14 января находилась в Китае и вела исследования, чтобы выяснить происхождение коронавируса. Специалисты разработали четыре основных гипотезы возможного происхождения инфекции. Они заявили, что попадание коронавируса от летучих мышей на рынок с морепродуктами маловероятно — был какой-то промежуточный этап.

Помимо этого, специалисты не разделяют теорию о том, что причиной появления инфекции стала лабораторная утечка вируса.

По словам исследователей, наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса является торговля дикими животными на рынке морепродуктов в Ухане. Вирус мог быть занесен через зараженное животное, проданное там. Ученые подчеркнули, что рынок в Ухане является местом распространения коронавируса, но не обязательно место его появления.

Читайте также: Вирусолог рассказал, как снизить риск повторного заражения COVID-19