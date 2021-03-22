Вирусолог рассказал, как снизить риск повторного заражения COVID-19

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Частота случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией невелика, однако это возможно, поэтому следует принять меры предосторожности. Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалист подтвердил данные научных исследований о том, что наиболее подвержены риску повторного заражения COVID-19 пожилые люди. Как пояснил Волчков, это связано с той же причиной, которая влияет на высокую смертность в возрастных группах, — старением иммунной системы вместе со всем организмом.

Адаптивный иммунитет (B-клеточный и T-клеточный) проходит определенные возрастные этапы: много T-клеток и B-клеток продуцируется в детстве и в юности, а по мере взросления их становится все меньше. В пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются, рассказал эксперт.

При этом вирусолог уточнил, что у пожилых людей все-таки вырабатывается иммунитет к новым инфекциям, однако он не настолько эффективен, как у детей, молодежи и людей среднего возраста.

— Если иммунитет поборолся с вирусом и выработал какое-то решение, которое победило, но при этом репертуар Т-клеток и B-клеток редуцирован, то риск вторичных заражений выше, — рассказал Волчков.

Чтобы сократить риск повторного заражения, специалист рекомендует пройти вакцинацию. Людям старшей возрастной группы вирусолог советует прививаться «Спутником V»: достаточно большое количество людей в пожилом возрасте прошли вакцинацию этим препаратом, причем серьезных побочных эффектов он у них не вызывал.

Волчков подчеркнул, что, по его наблюдениям, пожилые люди легче переносят вакцинацию, поскольку чем моложе человек, тем более агрессивно иммунная система отвечает на «Спутник V».

Для людей с хроническими заболеваниями и, возможно, для детей больше подойдет «Спутник Лайт», цитируют эксперта «Известия».

Ранее инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков предупредил, что в России возможен новый всплеск заболеваемости коронавирусом в середине апреля. Специалист объяснил это непониманием людьми того факта, что меры предосторожности все еще необходимы. Многие граждане увеличивают число контактов и отказываются от средств индивидуальной защиты.

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