Назван продукт, способный снизить риск осложнений при коронавирусе

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Квашеная капуста способна снизить риск развития серьезных осложнений при заражении COVID-19. К такому выводу пришел немецкий профессор-пульмонолог, который провел соответствующее исследование. Объектом изучения стало корейское блюдо кимчхи, основой которого является квашеная пекинская капуста с добавлением красного перца, лука, чеснока и имбиря.

По заключению врача, кимчхи содержит большое количество лактобактерий. В его состав также входят антиоксиданты и вещества, укрепляющие иммунитет и препятствующие развитию коронавируса.

В испытаниях приняли участие 15 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что специи и приправы, которые содержатся в кимчхи, способны сдерживать симптомы болезни. Однако этот эффект сохраняется надолго благодаря сочетанию с ферментированной капустой, сообщает ТАСС.

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