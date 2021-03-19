Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Назван продукт, способный снизить риск осложнений при коронавирусе
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Назван продукт, способный снизить риск осложнений при коронавирусе

Анастасия Колоскова

Здоровье

Квашеная капуста способна снизить риск развития серьезных осложнений при заражении COVID-19. К такому выводу пришел немецкий профессор-пульмонолог, который провел соответствующее исследование. Объектом изучения стало корейское блюдо кимчхи, основой которого является квашеная пекинская капуста с добавлением красного перца, лука, чеснока и имбиря.

По заключению врача, кимчхи содержит большое количество лактобактерий. В его состав также входят антиоксиданты и вещества, укрепляющие иммунитет и препятствующие развитию коронавируса.

В испытаниях приняли участие 15 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что специи и приправы, которые содержатся в кимчхи, способны сдерживать симптомы болезни. Однако этот эффект сохраняется надолго благодаря сочетанию с ферментированной капустой, сообщает ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Медики объяснили, при каких симптомах аллергии нужно срочно обратиться к врачу

врачисследованиеквашеная капуста
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте