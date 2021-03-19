Медики объяснили, при каких симптомах аллергии нужно срочно обратиться к врачу

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Врачи рассказали, как правильно подготовиться к сезону аллергии, чтобы он не застал склонных к ней пациентов врасплох, а также при каких симптомах стоит насторожиться и обратиться к специалисту.

Так, заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Москвы Елена Бобрикова отметила, что важно заранее посетить врача-аллерголога. Если же такой возможности нет, то она порекомендовала за две недели до сезона цветения начать пить антигистаминные препараты второго поколения, которые отпускаются без рецепта. По словам врача, пить лекарства следует до окончания сезона пыления.

В случае трудностей с дыханием, при хрипах и свистах в груди важно обратитьсяк врачу, отметила медик. Такие симптомы могут сигнализировать о начале бронхиальной астмы.

Аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Ольга Мухина пояснила, что важно не перепутать аллергию и инфекционным процессом.

— Если ваши симптомы сопровождаются ломотой в суставах, слабостью, вялостью, повышением температуры — это чаще свидетельствует об инфекционном процессе. И нужно срочно обратиться к врачу, чтобы не пропустить начало инфекционного заболевания, — цитирует врача РИА Новости.

Ольга Мухина отметила,что страдающим аллергией пациентам можно и нужно поставить вакцину от коронавируса. Делать прививку, по ее словам, следует не в стадии обострения заболевания.

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