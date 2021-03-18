Врач рассказал о росте числа людей, страдающих бессонницей в период пандемии

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Новая коронавирусная инфекция способствует развитию бессонницы. За время пандемии число людей, страдающих этим заболеванием, существенно возросло. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов.

По словам врача, с апреля прошлого года число обращений пациентов с бессонницей увеличивалось лавинообразно. В марте 2021 года количество жалоб с формулировкой «бессонница после коронавируса» составляет 3–4 тысячи в месяц.

Эксперт отметил, что коронавирус является источником тяжелого психологического стресса, поэтому у перенесших это заболевание моут возникнуть тревога и депрессия, влияющие на процесс сна. Однако на сегодняшний день нет точной информации, подтверждающей воздействие COVID-19 на центры организма, которые отвечают за регулирование сна, приводит слова Бузунова РИА Новости.

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