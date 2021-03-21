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За сутки выявлено свыше 513 тысяч случаев коронавируса в мире
Фото: Виктор Хабаров, Вечерняя Москва

За сутки выявлено свыше 513 тысяч случаев коронавируса в мире

Ксения Монахова

В мире

За минувшие сутки выявлено более 513 тысяч случаев COVID-19 во всем мире. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что по состоянию на 16:27 по московскому времени выявлено 513 797 случаев коронавируса за 24 часа. При этом скончались 9984 человека.

Общее число заболевших за период пандемии по всему миру превысило 122 524 424. Количество летальных исходов — свыше 2,7 миллиона. При этом статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о коронавирусе, которые предоставляются государствами.

Более 40 процентов случаев инфицирования приходится на Европу — 206 504. На втором месте — Северная и Южная Америка (202 660). Тройку с 51 988 случаями замыкает Юго-Восточная Азия.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 29 437 770. Россия находится на четвертом месте — 4 456 869 зафиксированных случаев.

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