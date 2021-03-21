Режим ЧС прекратил действовать в Токио и других японских провинциях

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В Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба сняли режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 с 00:00 22 марта (18:00 мск 21 марта). Таким образом, на территории Японии этот вид ограничительных мер больше не действует. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает ТАСС.

Однако власти страны продолжат контролировать деятельность общепита. До отмены чрезвычайной ситуации ресторанам и барам было предписано закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу алкогольной продукции. После снятия режима заведения смогут работать до 21:00.

Жителей по-прежнему призывают без особой необходимости не выходить на улицу, а частный бизнес побуждают переводить персонал на удаленную работу.

Нынешний режим в столичном регионе длился около двух с половиной месяцев. За время его действия удалось примерно на 80 процентов снизить показатель суточного прироста заражений.

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