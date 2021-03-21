Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Режим ЧС прекратил действовать в Токио и других японских провинциях
Фото: flickr.com / James Song

Режим ЧС прекратил действовать в Токио и других японских провинциях

Елизавета Борисова

В мире

В Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба сняли режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 с 00:00 22 марта (18:00 мск 21 марта). Таким образом, на территории Японии этот вид ограничительных мер больше не действует. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает ТАСС.

Однако власти страны продолжат контролировать деятельность общепита. До отмены чрезвычайной ситуации ресторанам и барам было предписано закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу алкогольной продукции. После снятия режима заведения смогут работать до 21:00.

Жителей по-прежнему призывают без особой необходимости не выходить на улицу, а частный бизнес побуждают переводить персонал на удаленную работу.

Нынешний режим в столичном регионе длился около двух с половиной месяцев. За время его действия удалось примерно на 80 процентов снизить показатель суточного прироста заражений.

Читайте также: Свыше 70 процентов опрошенных в США высказались за отмену Олимпиады в Токио

ограничения снятыЯпониякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте