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Свыше 70 процентов опрошенных в США высказались за отмену Олимпиады в Токио
Фото: Pixabay

Свыше 70 процентов опрошенных в США высказались за отмену Олимпиады в Токио

Ксения Монахова

В мире

Более 70 процентов опрошенных в США, Китае, Франции, Таиланде и Южной Корее заявили, что Олимпиаду в Токио, которая должна состояться летом 2021 года, стоит отменить или перенести. Такие данные предоставил Японский исследовательский институт прессы.

Отмечается, что в условиях незаконченной пандемии в США более 74,7 процента проголосовали за отмену или перенос Игр. Во Франции придерживаются такой же позиции 70,6 процента опрошенных. В Таиланде — 95,6 процента, в Южной Корее — 94,7 процента, в Китае — 82,1 процента.

— При аналогичном опросе в Японии за отмену или перенос выступили 71,9 процента опрошенных, — приводит слова сообщения института РИА Новости.

Около 25 процентов участников опроса в США высказались за проведение Олимпийских игр в 2021 году. Во Франции идею поддержали 25,8 процента. Почти 18 процентов представителей Китая считают, что Игры можно провести грядущим летом. Всего три процента в Южной Корее и почти пять — в Таиланде выступили за Олимпийские игры в 2021 году. В Японии поддержали решение 26,1 процента респондентов.

Опрос был проведен в декабре 2020 года, а также в январе 2021 года. В нем приняли участие почти 1000 человек в США, 1006 — во Франции и по 1000 человек в Китае, Южной Корее и Таиланде.

Напомним, в субботу, 20 марта, организационный комитет игр в Токио после встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) объявил о решении провести летние Игры 2021 года без зарубежных зрителей из-за COVID-19.

Ранее в японских СМИ появились сообщения о том, что власти страны оценивают общее количество спортсменов и участников делегаций на грядущих Играх в 90 тысяч человек. Также рассматривалась возможность ограничить число людей в официальных делегациях.

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