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Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио
Фото: rushandball.ru / Федерация гандбола России

Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио

Татьяна Плотникова

Спорт

Женская сборная России по гандболу выступит на Олимпийских играх в столице Японии Токио. Путевку на Олимпиаду россиянки завоевали благодаря победе над командой Казахстана в матче олимпийского квалификационного турнира в Венгрии.

Встреча второй отборочной группы в Дьере завершилась со счетом 33:26 (17:16) в пользу российских спортсменок. Накануне, в пятницу 19 марта, россиянки обыграли спортсменок из Сербии.

Таким образом, сборная России как действующий олимпийский чемпион гарантировала себе как минимум второе место во второй отборочной группе и путевку на Олимпийские игры в Токио.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио.

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сборная РоссииОлимпийские игрыТокио
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