Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Фото: Официальный сайт Международного олимпийского комитета

Организационный комитет игр в Токио после встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) объявил о решении провести летние Игры 2021 года без зарубежных зрителей из-за COVID-19. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи в субботу, 20 марта.

Уточняется, что деньги за билеты зрителям из-за рубежа вернут. В онлайн-встрече приняли участие президент МОК Томас Бах, глава МПК Эндрю Парсонс, глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото и другие.

Ранее в японских СМИ появились сообщения о том, власти страны оценивают общее количество спортсменов и участников делегаций на грядущих Играх в 90 тысяч человек. Также рассматривалась возможность ограничить число людей в официальных делегациях, передает РИА Новости.

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