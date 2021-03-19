МОК согласовал форму сборной России на Олимпийских играх в Токио

Фото: olympic.org

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил руководитель управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

По словам Конокотина, численность делегации сборной России на ОИ в Японии составит примерно 360–380 спортсменов. Форма для российских атлетов уже согласована с представителями МОК.

— Мы предполагаем, что состав нашей делегации на ОИ в Токио составит 360–380 спортсменов с учетом ротации. МОК согласовал парадную и повседневную форму одежды на Олимпийских играх в Токио, — приводит слова Конокотина РИА Новости.

Ранее российским спортсменам запретили демонстрировать национальные гимн и флаг во время Олимпийских игр и на кубках мира. Ограничение вынес CAS по заявлению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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